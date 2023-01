Auto rijdt mogelijk door gladheid tegen boom bij Drentse Wijster

Op de Hamveld tussen Wijster en Mantinge is dinsdagmorgen in Drenthe een auto tegen een boom gereden.

Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten waaronder brandweer Westerbork en de traumahelikopter werden opgeroepen voor de hulpverlening. Het slachtoffer moest door middel van hydraulisch gereedschap uit de auto worden bevrijd.

Gladheid mogelijk de oorzaak

Het gewonde slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend maar door plaatselijk bevroren weggedeeltes zou gladheid mogelijk de oorzaak kunnen zijn.