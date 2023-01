FNV: Morgen en vrijdag leggen PostNL-vrachtwagenchauffeurs het werk weer neer

Net als afgelopen vrijdag leggen morgen en overmorgen vrachtwagenchauffeurs van PostNL het werk neer. Ze doen dat omdat ze een betere cao willen dan PostNL heeft voorgesteld. De staking begint donderdag om 4.00 uur en eindigt zaterdag 21 januari om 7.00 uur. Maadey Meuleman, bestuurder FNV Post en Pakketten: ‘Van PostNL mag maar 25 procent van de mensen staken. Desondanks legden vrijdag minimaal 50 chauffeurs het werk neer. Dat laat zien dat de onvrede groot is. We verwachten morgen en vrijdag minstens hetzelfde aantal stakers.’

Er wordt al maanden geprobeerd een nieuwe cao voor PostNL overeen te komen. Twee weken geleden sloot het bedrijf met twee andere bonden een principeakkoord wat nog door de leden van die bonden moet worden goedgekeurd. ‘FNV is bij dat akkoord niet eens aan tafel gevraagd. Dat is geen afwijzing van de vakbond, maar een afwijzing van een groot deel van het eigen personeel. En dat zegt genoeg over hoe PostNL met zijn eigen mensen om gaat’, aldus Meuleman.

Niet te spreken

De chauffeurs en andere FNV-leden bij PostNL zijn niet te spreken over de cao-afspraken die nu op tafel liggen. Ze willen dat de lonen voortaan automatisch mee stijgen met de inflatie, minimaal 14 euro per uur en het afschaffen van de jeugdloonschalen. Daarnaast willen de leden dat uitzendkrachten na negen maanden een vast contract krijgen. PostNL heeft met geen van deze punten ingestemd.

Vertraging

Door de staking zal de bezorging van pakketten en poststukken vertraging oplopen, behalve bij die van rouwpost en medische zendingen. De huidige cao liep af op 31 maart 2022. Onder de cao PostNL vallen 19.000 mensen. Dat zijn niet alle medewerkers van het postbedrijf. Er zijn ook nog 16.000 postbezorgers in dienst, maar die hebben een eigen cao.