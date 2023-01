Drie verdachten aangehouden voor Bankhelpdeskfraude in Eext

Dinsdagochtend zijn in Groningen en Zuidhorn drie verdachten aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Deze personen hebben mogelijk afgelopen september een slachtoffer uit Eext voor duizenden euro’s opgelicht. Daarnaast hebben ze mogelijk ook slachtoffers in Rolde en Assen op sluwe wijze geld afhandig gemaakt. Er wordt onderzocht of deze personen ook betrokken waren bij andere aangiftes in de omgeving.

Nietsvermoedend

Het slachtoffer in Eext was alleen thuis toen er werd gebeld. Er was een probleem met haar rekening en ze moet zo snel mogelijk enkele systemen installeren op haar laptop. De mannen wisten het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Het slachtoffer deed wat haar werd gevraagd, waardoor de daders toegang kregen tot de bankgegevens op haar laptop. Hier maakten ze dankbaar gebruik van door de limieten voor transacties te verhogen. Vervolgens kwam een van de zogenaamde ‘bankmedewerkers’ haar pinpas ophalen en kon ze in een beveiligde lijn haar pincode inspreken. Terwijl er verschillende aankopen met haar pinpas werden gedaan, bleef ze aan de lijn met een van de daders. Hierdoor had ze geen idee wat zich afspeelde op haar bankrekening.

Drie aanhoudingen

Zodra de vrouw ontdekte dat iets niet klopte, heeft ze direct actie ondernomen. Ze nam contact op met de politie om aangifte te doen. Uit politieonderzoek kwamen uiteindelijk drie verdachten naar voren. Deze zijn dinsdagmorgen 17 januari aangehouden. Het gaat om een man van 20 jaar uit Groningen, een man van 18 jaar uit Groningen en een 17-jarige jongedame uit Zuidhorn.