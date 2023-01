Lodewijk Asscher nieuwe voorzitter van Duurzame Luchtvaarttafel

Voorman samenwerkingsverband

Als voorman van dit samenwerkingsverband, waarin onder meer luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen en brandstofproducenten en de maakindustrie zijn verenigd, gaat hij de komende jaren de verduurzaming van de luchtvaartsector aanjagen.

Verduurzamen

De luchtvaart moet de komende jaren verduurzamen. Daarvoor zijn in het akkoord Duurzame Luchtvaart uit 2019 concrete doelstellingen opgesteld. Aan Lodewijk Asscher de taak om samen met alle partners van de DLT deze ambities te realiseren.

Aanpak klimaatverandering

'Het aanpakken van klimaatverandering is een reusachtige taak waar de wereld voor staat, en ook de luchtvaart moet daarin zijn rol pakken. Daar wil ik graag aan bijdragen', aldus Lodewijk Asscher.

Elektrische vliegtuigen

Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen voor de korte afstand, waaronder in Caribisch Nederland. Ook is het de bedoeling dat de grondoperatie op Nederlandse luchthavens emissievrij wordt door bijvoorbeeld het taxiën van vliegtuigen elektrisch te maken, en streeft Nederland ernaar in 2030 14 procent bijmenging van duurzame brandstoffen te bereiken.

Binnenlandse vluchten elektrisch

Voor de langere termijn zijn de ambities groter. Tussen 2030 en 2050 wil Nederland binnenlandse vluchten volledig elektrisch maken, de uitstoot van de internationale luchtvaart halveren ten opzichte van 2005 en (op grote schaal) synthetische kerosine produceren. Het jaar 2070 is het einddoel: dan moet de luchtvaart helemaal emissievrij zijn, en is het streven om alle Europese vluchten elektrisch uit te voeren.