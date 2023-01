OM eist 'gepeperde' straffen voor verkoop afgekeurde partij kruidenpotjes

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen 6 verdachten, waaronder één bedrijf, die betrokken zijn bij de verkoop van een schadepartij kruidenpotjes. 'De partij was eerder, in verband met gevaar voor de volksgezondheid, uit de markt gehaald. Er zouden glasdeeltjes van de potjes kunnen loskomen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Het OM verwijt verdachten onder andere het aanbieden van schadelijk waar en het vervalsen en gebruik maken van valse geschriften.

Recall

Eind 2020 werd een partij kruidenpotjes door het bedrijf van de hoofdverdachte, een afvalverwerker, opgehaald bij de kruidenproducent voor vernietiging, nadat deze middels een publiekswaarschuwing en recall uit de markt waren gehaald. De hoofdverdachte, directeur van het bedrijf, zorgde daarbij onder andere voor een door hem getekende afname- en vernietigingsverklaring.

Melding NVWA

In maart 2021 kwam er bij de NVWA een melding binnen van iemand die letsel had opgelopen bij het gebruik van potjes kruiden. Bij de daaropvolgende controle, in een winkel waar de kruiden gekocht waren, werden diverse potjes kruiden uit de schadepartij aangetroffen, evenals een partij sauzen. De eigenaar/huurder van de betreffende winkelkast in de winkel, een van de overige verdachten van vandaag, verklaarde waar hij de kruiden had gekocht. Hierbij was een aantal van de overige verdachten betrokken.

Controle in loods

Bij de daarop volgende controle in een loods werden de resterende potjes kruiden aangetroffen waarna een strafrechtelijk onderzoek startte en de potjes in beslag werden genomen. Diezelfde periode vond er een doorzoeking plaats bij het bedrijf van de hoofdverdachte en werd er nog een schadepartij kruiden, een partij sesamzaad en een partij sauzen aangetroffen.

Valse documenten opgemaakt

Nader onderzoek wees uit dat het bedrijf van de hoofdverdachte van tenminste 20 andere partijen valse documenten had opgemaakt. Door valse begeleidingsbrieven en vernietigingsverklaringen heeft het bedrijf doen voorkomen alsof de opgehaalde partijen wel of gedeeltelijk waren vernietigd terwijl deze partijen niet waren vernietigd.

Ernst van de feiten

“Het gaat hier om ernstige feiten die een groot potentieel gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren door het weer op de markt brengen van partijen teruggehaalde schadelijke producten en die door de valsheid een inbreuk hebben gemaakt op het vertrouwen tussen professionele partners op de markt.”, aldus de officier.

Strafeisen

Tegen de hoofverdachte eist zij een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar met aftrek voorarrest en een beroepsverbod. Tegen het afvalverwerkingsbedrijf eist zij een geldboete van 50.000 euro. Daarnaast eist zij een te ontnemen bedrag van bijna 32.000 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel.

Overige verdachten

Tegen de overige verdachten eist zij respectievelijk; een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 169 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en met aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 240 uur; een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 162 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar evenals een taakstraf van 240 uur; een gevangenisstraf van 120 dagen waarvan 105 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 100 uur; een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 139 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 200 uur. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.