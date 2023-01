Belastingdienst zegt toe: “Papieren aangifte blijft mogelijk”

Omdat niet alle ouderen (voldoende) digitaal vaardig zijn, blijft de papieren aangifte mogelijk. Dat zegt de Belastingdienst in een reactie op het onderzoek ‘digitale vaardigheden’ van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Volgens de dienst zijn er geen plannen om het af te schaffen. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Dat is goed nieuws. Het leven wordt steeds digitaler, ook de zaken die de overheid aanbiedt. De digitale belastingaangifte hangt voor sommige ouderen als een zwaard van Damocles boven het hoofd, gelukkig kunnen we die zorg wegnemen en blijft er een papieren alternatief beschikbaar.”

Volgens de Belastingdienst is op dit moment slechts 1 procent van alle aangiftes niet digitaal, vermoedelijk kiezen vooral ouderen voor de papieren mogelijkheid.

Appen, niet bellen

Al blijft er een groep senioren die niet of nauwelijks digitaal vaardig is, er is ook een grote groep senioren die het digitale leven helemaal omarmd heeft. Dat blijkt uit het onderzoek ‘digitale vaardigheden’ onder internettende senioren. Een opvallende uitkomst is dat bellen is ingeruild voor WhatsApp. Bijna negen op de tien senioren (87%) met internet maken gebruik van deze berichtendienst. Slechts een kwart (25%) geeft de voorkeur aan bellen boven appen.

DigiD

De smartphone is ook bij senioren razend populair geworden: om op het internet te komen, maken de meeste online senioren gebruik van de smartphone (76%), gevolgd door de laptop (57%) en tablet (56%). Bijna iedereen (98%) kijkt dan op de mail, doet online de bankzaken (92%) en maakt gebruikt van DigiD (88%). Toch is bij deze laatste ook een punt van zorg te noemen. Veel senioren maken er gebruik van, maar klagen ook over de gebruiksvriendelijkheid ervan. Maar er wordt beterschap beloofd, zo meldt Logius, de beheerder van DigiD, aan KBO-PCOB. Volgens hen wordt er op dit moment hard gewerkt aan het versimpelen van de online dienst.

Digitale uitsluiting

Steeds meer zaken kunnen, of moeten, online gedaan worden. En dat geeft zelfs onder de digitale senioren onrust. Ze worstelen vooral met het installeren van apps, programma’s en wifi én ze hebben moeite met Engelse instructies. Niet voor niets heeft een grote groep (81%) in het afgelopen jaar enige vorm van hulp heeft ontvangen bij internetgebruik. Ingrid Rep: “Zij zijn bang om fouten te maken, vinden sommige handelingen moeilijk en worden hierdoor afhankelijk van anderen. Dat is niet goed voor de zelfredzaamheid. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat een digitale samenleving niet moet leiden tot uitsluiting. Het is daarom belangrijk dat overheden, bedrijven en softwareontwikkelaars ervoor zorgen dat iedere senior kan blijven meedoen in de maatschappij, digitaal of niet.”

Onderzoek

Het onderzoek ‘digitale vaardigheden is uitgevoerd onder 1.874 senioren in de periode 24 oktober tot 13 november 2022. De gemiddelde leeftijd is 77 jaar. Het onderzoek is online afgenomen, onder senioren die online actief zijn.