Nieuwe verdachte (34) in zaak Peter R. de Vries blijft in de cel

De man die afgelopen maandag in Tilburg door de Landelijke Recherche is aangehouden vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries blijft langer vastzitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Voorgeleiding

'De 34-jarige man is vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam die zijn voorarrest met twee weken heeft verlengd. De beperkingen die aan de verdachte waren opgelegd, zijn opgeheven', aldus het OM.

Uitlokking

De man wordt kort gezegd verdacht van uitlokking van de moord met terroristisch oogmerk alsmede van deelname aan de criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met (de voorbereiding van) de moord op Peter R. de Vries.

Contact

De 34-jarige man is een contact van de twee eerder aangehouden verdachten die er onder andere van worden verdacht Peter R. de Vries op 6 juli 2021 te hebben gevolgd en hem te hebben gefilmd terwijl hij zwaargewond op de grond lag. Deze verdachte is vermoedelijk degene geweest die de opdracht tot het maken van de beelden heeft (door)gegeven aan de filmers.

Voorverkenningen rondom studio RTL Boulevard

Daarnaast berust de verdenking op het feit dat de man voorafgaand aan de moordaanslag een aantal keren voorverkenningen lijkt te hebben uitgevoerd rondom de studio van RTL Boulevard en de plaats waar Peter R. de Vries op 6 juli 2021 is neergeschoten

Terroristisch oogmerk

Het Openbaar Ministerie meent dat de moordaanslag een terroristisch oogmerk had, vanwege de manier waarop deze is uitgevoerd, namelijk door Peter R. de Vries in het drukke centrum van Amsterdam, op de vroege avond neer te schieten.

Vrees aanjagen

Het slachtoffer was een zeer bekende en prominente Nederlander en de beelden van de zwaargewonde Peter R. de Vries werden verspreid via sociale media. Met dit alles werd vermoedelijk beoogd om Nederlanders ernstige vrees aan te jagen.

Onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries

Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries wordt uitgevoerd door de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Uitvoerders

De rechtszaken tegen vier verdachten in dit onderzoek lopen inmiddels bij de rechtbank Amsterdam. Deze zaken worden tegelijk behandeld met de rechtszaken tegen de twee mannen die ervan verdacht worden de uitvoerders te zijn van de moord op De Vries. Het onderzoek naar deze mannen is uitgevoerd door de Politie eenheid Amsterdam onder leiding van het Arrondissementsparket Amsterdam.