Twee nepvuurwapens gevonden bij controle school, 2 leerlingen aangehouden

Na een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een school aan de Nijverheidsweg in Maastricht, heeft de politie vrijdag een onderzoek ingesteld. 'Bij dit onderzoek zijn twee nepvuurwapens aangetroffen', zo meldt d politie vrijdag.