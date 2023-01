Politie zoekt grijze Volkswagen Polo of Golf die betrokken was bij ongeluk Midden-Brabantweg

De politie is op zoek naar een auto die betrokken was bij een ongeluk op de Midden-Brabantweg in Tilburg, dat gebeurde zaterdag 28 januari rond 16.45 uur. De ravage aan twee auto’s is enorm, de derde auto is er vandoor gegaan. Het gaat waarschijnlijk om een grijze Volkswagen Polo of Golf. De politie wil graag weten waar de bestuurder en de auto nu zijn.