Overval op juwelier in Haarlem

Op zaterdagmiddag 28 januari is een juwelier gelegen op de Grote Houtstraat in Haarlem overvallen. Een onbekende man bedreigde het aanwezige personeel met een steekwapen en deed een greep uit de kassa. Vervolgens vertrok de overvaller in de richting van de Cornelissteeg.