Klein smeulbrandje in geparkeerde auto

Rond 17.30 uur merkte een voorbijganger rook op uit een geparkeerde personenauto langs de Bosscheweg in Boxtel. Hij alarmeerde de brandweer welke smeulende restanten uit de auto haalde. Deze lagen rechts voorin op de bodem van de auto.

Ook kwam er nog wat water aan te pas om de temperatuur uur het voertuig zelf te krijgen. De temperatuur van de bekleding van de bodemplaat was verhoogd en de brandweer wilde geen risico lopen. Nadat deze was terug gekoeld met water en nog was gecontroleerd met een warmtebeeldcamera keerde de brandweer terug naar de kazerne.