Vrouw (56) aangehouden op verdenking van corruptie als douanier

Volledige beperkingen

De verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Om die reden is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie over het strafrechtelijk onderzoek.

Combiteam Havens

Het Combiteam Havens, een samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens zoals die van Rotterdam en Vlissingen.