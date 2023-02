Felle brand in meterkast van woning aan de Bredalaan in Eindhoven

Vrijdagmiddag woedde een felle brand in de meterkast van een woning aan de Bredalaan in Eindhoven. Rond 15.20 uur rukte de brandweer uit en schaalde snel op naar middelbrand.

Hoogwerker en twee blusvoertuigen

Men zette twee blusvoertuigen in, ook een hoogwerker kwam ter plaatse. Uit het pand kwam op alle verdiepingen rook naar buiten, een vrouw ademde rook in en is in een ambulance nagekeken.

Gas afsluiten

De weg werd afgesloten en omstanders werden op afstand gehouden door de politie. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om het gas af te sluiten. Daarvoor werd voor het pand een gat gegraven. Nadat het gas was afgesloten kon het vuur pas volledig worden afgeblust.