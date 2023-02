Groot aantal bekeuringen bij scootermeeting Groningen

Overtreden samenscholingsverbod

'50 personen werden bekeurd voor het overtreden van het, door de gemeente afgegeven, samenscholingsverbod op zowel Industrieterrein Westpoort als aan de Bunders/Zernikelaan', aldus de politie.

Inbeslagname

Daarnaast werd één persoon bekeurd voor het rijden zonder kentekenplaat en mocht één persoon een bon in ontvangst nemen voor het rijden zonder rijbewijs. Eén scooter werd in beslag genomen omdat deze mogelijk van heling/diefstal afkomstig zou kunnen zijn. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Eenzijdig ongeval

Buiten het optreden van de politie om vond een eenzijdig scooterongeval plaats. Het slachtoffer dat daarbij gewond raakte maakte onderdeel uit van de scootermeeting is naar het ziekenhuis overgebracht.

Handhaven

Bij scootermeetings kunnen onveilige situaties ontstaan, met mogelijk gewonden als gevolg. Ook omstanders kunnen hierbij een risico lopen. De scooterrijders houden zich niet aan verkeersregels en ze begaan andere overtredingen. Waar mogelijk blijven we handhaven, zodra de openbare orde in het gedrang komt of als er overtredingen plaatsvinden.