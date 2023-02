Dode bij ongeval op A28 bij Zwolle

Op de A28 in de richting van Hoogeveen heeft dinsdagmorgen een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij een persoon om het leven is gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 09.30 uur kwamen door nog onbekende oorzaak twee vrachtwagens en een personenwagen met elkaar in botsing. Een inzittende van de personenwagen overleed op de plaats van het ongeval. Een tweede inzittende is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. De toestand van beide vrachtwagenchauffeurs is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.