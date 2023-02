Ondergrondse hennepplantage ontdekt bij inval in woning

De politie heeft donderdag 9 februari een inval gedaan in vier woningen aan de Geleenderweg in Sittard. Dit naar aanleiding van een melding over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. Vanwege de veiligheid assisteerden collega’s van de Dienst Speciale Interventies hierbij. Het onderzoek heeft de hele dag geduurd.

Hennepplantage

Behalve een vuurwapen werd er een ondergrondse, volledig in werking zijnde, hennepplantage aangetroffen. Met het oog op veiligheid was het niet mogelijk om deze plantage te betreden. De plantage is door een graafmachine gedeeltelijk ontmanteld. Het betrof een plantage met een onbekend aantal volgroeide planten. Na de graafwerkzaamheden is de ontstane ruimte volgestort met zand. Tevens was er sprake van stroomdiefstal.

Drie verdachten aangehouden

Drie mannen in de leeftijd van 29, 33 en 48 jaar uit de gemeente Sittard-Geleen zijn aangehouden. Tegen deze verdachten wordt proces verbaal opgemaakt. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.