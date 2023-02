Crossmotorrijder gaat er vandoor na ongeval

De motorrijder botst rond 21.00 uur op de Bermweg tegen een middengeleider. Een fietser raakt bewusteloos. Omstanders helpen de gewonde motorrijder en begeleiden hem naar een trap bij het treinstation. Zij waarschuwen de hulpdiensten. Voordat de ambulance is gearriveerd, gaat de motorrijder er via het perron te voet vandoor. De fietser die inmiddels weer bij kennis was, is door ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben verklaringen van omstanders opgenomen. Omdat de motorrijder volgens getuigen behoorlijk gewond zou zijn geraakt, is er nog naar hem gezocht. Hierbij is ook een politiehond en de politiehelikopter ingezet. Hij is niet meer aangetroffen. De crossmotor en de fiets zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie is op zoek naar de motorrijder en onderzoekt de toedracht van het ongeval.