Enorme rookontwikkeling bij grote brand in Groningen

De brandweer van Groningen werd zondagmiddag gealarmeerd voor een brand bij een opslag aan de Boerhavenlaan. Ter plaatse bleek een opslag van piepschuimblokken in de brand te staan.

Bij de brand kwam een enorme rookontwikkeling vrij die in de wijde omtrek te zien was. Uit voorzorg werd een NL-Alert verstuurd in de omgeving om ramen en deuren te sluiten.

Meerdere brandweerkorpsen waren betrokken bij het bestrijden van de brand. De politie heeft twee personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de brand.