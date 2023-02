Nederlandse media gezamenlijk in actie voor Giro555

De publieke en commerciële radio- en televisiezenders komen op woensdag 15 februari gezamenlijk in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Vanuit het actiecentrum van Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum doen zij gedurende de dag in bestaande live programma’s van NPO, RTL en SBS6 verslag van de actie.

Daarnaast wordt in de avond vanaf 20.30 uur een gezamenlijk televisieprogramma van de NPO, RTL en Talpa Network uitgezonden op NPO1, gepresenteerd door presentatoren van de drie omroepen. Radiozender NPO FunX is de gehele dag de nationale actiezender en geeft ’s ochtends om 5.55 uur de aftrap. Ook DPG Media sluit zich 15 februari aan bij de actiedag.

RTL en SBS6 besteden in de avond naast deelname aan het gezamenlijke programma, binnen de eigen programmering ruim aandacht aan de actie voor Giro555, om zo breed mogelijk aandacht te kunnen vragen. De einduitslag van de actiedag is vervolgens live te volgen bij zowel de NPO, RTL als SBS6. De zenders schakelen daarvoor tegelijkertijd naar Beeld & Geluid voor de eindstand. Giro555 blijft daarna en de volgende dagen open voor donaties. Gedurende de actiedag is er in Beeld & Geluid een belpanel waar mensen voor giften naartoe kunnen bellen.

De radiozenders Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, Sky Radio en de NPO radiozenders ondersteunen eveneens de actiedag. De commerciële en publieke radiozenders besteden redactioneel en in hun nieuwsuitzendingen aandacht aan de actiedag. Ook zijn de dj’s van de verschillende zenders onderdeel van het belpanel en worden speciale radiospots uitgezonden.

DPG Media sluit zich 15 februari aan bij de actiedag, onder andere door advertentieruimte beschikbaar te stellen. De actie wordt verder gesteund door MTV, Paramount en Comedy Central.

Giro555-actievoorzitter Michiel Servaes vertrekt vanavond naar Turkije. Morgen reist hij door naar de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep in het zuidoosten van het land. Meerdere organisaties van Giro555 zijn actief in deze regio. Hij blijft tot zondag in het gebied.

Afgelopen maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Inmiddels zijn meer dan 11.000 dodelijke slachtoffers geteld en wordt voor het leven van velen gevreesd. Vele duizenden mensen raakten gewond en honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.