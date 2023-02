Lichaam aangetroffen op parkeerplaats Stroeze Zand

In de nacht van zondag op maandag 13 februari werd een overleden persoon aangetroffen in een voertuig op parkeerplaats Stroeze Zand, ter hoogte van de Harderwijkerkarweg, in Voorthuizen. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek naar doodsoorzaak en identiteit

'Op dit moment wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de identiteit en hoe de persoon exact om het leven is gekomen', aldus de politie.

'Alle scenario’s liggen open'

Het onderzoek is in volle gang. Vooralsnog liggen alle scenario’s open en richt het onderzoek zich op het achterhalen van de doodsoorzaak en het achterhalen van de identiteit. Maandag 13 februari werd al een uitgebreid buurt- en forensisch onderzoek gestart en gingen agenten op zoek naar getuigen.

Informatie en beelden meer dan welkom

Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, vragen we heel nadrukkelijk om zich alsnog te melden. Het onderzoeksteam is erg geïnteresseerd in informatie over de nacht zelf, maar ook de dagen voorafgaand aan het aantreffen van de overleden persoon.