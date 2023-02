Politie en NVWA maken einde aan illegale puppyhandel in Vlaardingen

De politie en NVWA zijn woensdagochtend bij een drietal adressen in Vlaardingen naar binnen gegaan vanwege een verdenking van illegale handel in puppy’s. Dit meldt de politie zojuist.

In de gaten gehouden

De drie verdachten zijn gedurende anderhalf jaar in de gaten gehouden. In die tijd is gezien dat zij online honderden pups hebben verhandeld. Op het moment van de zoekingen waren in de woningen vier puppy’s aanwezig. Deze zijn in beslag genomen, net als een auto, een paar duizend euro aan contant geld, medicijnen, diverse papieren en gegevensdragers. Het Openbaar Ministerie kijkt naar een passende afdoening voor de drie verdachten, drie vrouwen uit Vlaardingen van 32, 31 en 33 jaar.

House of Animals

Mei 2022 is aangifte gedaan door dierenrechtenorganisatie House of Animals tegen een aanbieder van pups uit Vlaardingen. House of Animals doet zelfstandig onderzoek naar misstanden op het gebied van dierenwelzijn, zoals illegale handel in puppy’s. Hiervoor bekijken zij onder andere online advertenties van puppy’s.

Zeer frequent aanbod van puppy’s

Wanneer één adres zeer frequent puppy’s aanbiedt, dan kan dit wijzen op illegale handel. Een dergelijk signaal kan worden aangekaart bij de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die kunnen eventueel vanuit bestuursrecht een onderzoek starten en boetes opleggen. Een andere optie is een aangifte bij de politie voor een strafrechtelijke aanpak. Het verschilt per casus wat de beste oplossing is. In dit geval is een strafrechtelijk onderzoek gestart door het Team Milieu van de Politie Rotterdam in nauwe samenwerking met de NVWA. Tijdens het onderzoek kwamen nog twee aanbieders van dezelfde soort pups in beeld.

Gevaar voor volksgezondheid

De vrouwen worden ervan verdacht Pommeriaan-pups uit het buitenland, in dit geval Bulgarije, naar Nederland te halen om ze hier door te verkopen. De pups worden vermoedelijk veel te vroeg weggehaald bij de moederhond, worden naar alle waarschijnlijkheid niet ingeënt en gechipt en hebben geen dierenpaspoort en gezondheidspaspoort. Dit laatste is belangrijk omdat het ontbreken hiervan een risico kan vormen voor de volksgezondheid, denk aan bijvoorbeeld rabiës (hondsdolheid).

Zieke pups

Naast de risico’s voor de volksgezondheid bestaat bij illegale puppyhandel grote kans op zieke pups en slechte leefomstandigheden bij de moederhonden. In Vlaardingen vorig jaar oktober werd een zieke pup gevonden bij een bushalte. Deze pup was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van één van drie vrouwen waar vandaag een zoeking is gedaan. De pup is helaas een dag na het vinden alsnog overleden.

Duizenden euro’s contant

Doordat bij illegale puppyhandel de moederhonden vaak onder slechte leefomstandigheden grote hoeveelheden nestjes moeten werpen, worden de pups relatief goedkoop ‘geproduceerd’ en kunnen ze onder de marktprijs worden verkocht. De handel in puppy’s is op zich niet strafbaar, maar in dit geval werd niet de juiste wet- en regelgeving toegepast. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om je als handelaar te registreren bij de DCMR en de honden aan te melden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het verdiende geld is in dit geval crimineel verkregen geld en wanneer hier bijvoorbeeld waardevolle goederen mee worden aangeschaft, is er sprake van witwassen. Omdat misdaad niet mag lonen, is in de woningen gevonden geld, enkele duizenden euro’s en een auto in beslag genomen.

Broze gezondheid en darmklachten

De drie verdachten zijn gedurende anderhalf jaar in de gaten gehouden. In die tijd is gezien dat zij online honderden pups hebben verhandeld. Op het moment van de zoekingen waren in één van de woningen drie puppy’s, in één woning één pup en in de derde woning waren op het moment van de zoeking geen pups. Zij zijn nagekeken door een dierenarts van de NVWA. Zij zagen er goed verzorgd uit, maar hebben een broze gezondheid en darmklachten. Ook met de registratie van de pups en de aangetroffen paspoorten lijkt het een en ander mis te zijn. Ook dit wordt nader onderzocht. De pups zijn in beslaggenomen en worden nu ondergebracht op een veilige plek waar ze de juiste zorg krijgen.

Accounts geblokkeerd

Op verzoek van de politie heeft Marktplaats de pagina’s verwijderd en hun accounts geblokkeerd zodat zij ook geen nieuwe pagina’s onder een nieuwe naam meer kunnen starten.