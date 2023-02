Mogelijk losse stukjes folie in siroopflessen Karvan Cévitam

THT datum

'Het betreft verpakkingen met houdbaarheidsdatum (THT) t/m September of December 2023', aldus Karvan Cévitam.

Folielaagje

Een stukje van het folielaagje aan de binnenzijde van de siroopfles zou in de drank terecht kunnen komen. Dit folielaagje is ‘food grade’, goedgekeurd voor gebruik in verpakkingen voor voeding, echter wil het bedrijf geen enkel risico nemen en haalt het de flessen terug.

Compensatie

Heeft u onlangs een van de bovenstaande producten met bovengenoemde houdbaarheidsdatum gekocht, dan verzoekt Karvan Cévitam u om dit product niet te consumeren en contact op te nemen via consumentenservice@karvancevitam.nl. Doe dit a.u.b. onder vermelding van uw voor- en achternaam, een duidelijke foto van de dop van de fles met daarop de THT en batchcode en uw IBAN bankgegevens. Dan zal het bedrijf de compensatie verder met u afhandelen. Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Karvan Cévitam.

Overige producten geschikt voor consumptie

Alle overige producten van Karvan Cévitam Original en 0% Toegevoegde suikers met een andere houdbaarheidsdatum en alle Signature Blends (alle houdbaarheidsdata) en Karvan Cévitam GO (alle houdbaarheidsdata) voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn geschikt voor consumptie.

In de tabel hieronder kunt u zien om welke producten het precies gaat

Karvan Cévitam 600 ml tenminste houdbaar tot januari-december 2023:

Karvan Cévitam Original Sinaasappel 600 ml

Karvan Cévitam Original Bosvruchten 600 ml

Karvan Cévitam Original Cassis 600 ml

Karvan Cévitam Original Grenadine 600 ml

Karvan Cévitam Original Framboos 600 ml

Karvan Cévitam Original Aardbei 600 ml

Karvan Cévitam 600 ml tenminste houdbaar tot januari-september 2023:

Karvan Cévitam Original Ice Tea Peach 600 ml

Karvan Cévitam Original Citroen 600 ml

Karvan Cévitam Original Tropical 600 ml

Karvan Cévitam Original Multivruchten 600 ml

Alle Karvan Cevitam 0% Suiker Toegevoegd 600 ml varianten