AIVD en MIVD: 'Rusland bereidt verstoring en sabotage Nederlandse energievoorziening voor'

De Nederlandse vitale maritieme infrastructuur in de Noordzee, zoals internetkabels, gasleidingen en windmolenparken, kan kwetsbaar zijn voor sabotage. 'Rusland brengt deze infrastructuur heimelijk in kaart en onderneemt activiteiten die duiden op spionage en voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage', zo melden de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD maandag in hun publicatie ‘24/2. De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis’. Met deze publicatie geven de diensten inzicht in de betekenis van de oorlog voor de wereld en Nederland nu en in de toekomst.