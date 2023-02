Kapotgeschoten Oekraïense ambulance maakt 'tour' door Nederland

Om het besef te krijgen hoe vreselijk de situatie in Oekraïne is trekt een beschoten ambulance uit de regio Kharkiv in Oekraïne de komende dagen langs grote steden in heel Nederland. Vandaag stond de zwaar gehavende ambulance op de Vismarkt in Groningen.

'Tour De Ambulance'

De actie 'Tour De Ambulance' is een initiatief van 'Zeilen Van Vrijheid', een organisatie die het afgelopen jaar ambulances, medische hulp en humanitaire hulp heeft geleverd aan regio's in Oekraïne die het zwaarst door oorlog zijn getroffen.

Ambulance zwaar beschadigd

Op 2 september 2022 meldden lokale autoriteiten van de regio Kharkiv dat de ambulance beschadigd was door de beschietingen op een lokale medische buitenpost door Rusland. Verschillende ambulances werden vernield en medische voorzieningen werden zwaar beschadigd, waardoor lokale bewoners geen toegang hadden tot medische zorg.

Symbool

Deze ambulance maakte een lange reis door het door oorlog verscheurde Oekraïne en Europa om een symbool te worden van wat er nu en elke dag in Oekraïne gebeurt het afgelopen jaar. 24 februari 2022 heeft de wereld voor altijd veranderd. Miljoenen mensen over de hele wereld worden getroffen door wat er gebeurt met hun families, vrienden en geliefden in Oekraïne.

Medische hulp

'Nadat we de eerste schok hadden verwerkt, kwam het team van wat later Zeilen Van Vrijheid zou worden in actie. We hebben het afgelopen jaar ambulances, medische hulp en humanitaire hulp geleverd aan regio's in Oekraïne die het zwaarst door oorlog zijn getroffen. We werken samen met lokale organisaties om de impact van onze hulp te maximaliseren en de ondoorgrondelijke oorlogsmisdaden die we kennen op elke mogelijke manier tegen te gaan. We nodigen je uit om ons te ontmoeten en een gesprek te voeren over onze realiteit, het werk dat we doen en wat we samen kunnen doen', aldus het team van 'Zeilen Van Vrijheid'.