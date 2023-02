Woning opnieuw beschadigd door explosie

In de avond van woensdag 22 februari 2023 gaat er in een portiek op de Oude-IJselstraat een explosief af. Het portiek raakt behoorlijk beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omstreeks 22.35 uur worden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal. Een explosief blijkt te zijn afgegaan in een portiek. In deze portiek bevinden zich diverse deuren die toegang geven naar woningen. De ramen boven deze deuren en het plafond van deze portiek raken daarbij behoorlijk beschadigd. Gelukkig raakt er niemand gewond. Na de explosie is één verdachte, in het donker gekleed, weggerend door de Berkelstraat in de richting van de Van Woustraat. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief tot ontploffing te hebben gebracht.

Direct na de explosie is er een onderzoek gestart door de recherche, een Teamleider Explosieven Veiligheid, leden van Forensische Opsporing en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De recherche is op zoek naar getuigen en mogelijke beelden. Uiteraard is de recherche dringend op zoek naar informatie over de toedracht van dit incident.

Eerdere explosie

Op 7 januari 2023 omstreeks 21.40 uur vond hier ook een explosie plaats. De recherche onderzoekt een mogelijk verband tussen deze twee zaken.