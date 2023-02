Duurzaam met kleding

Kleding; we hebben er waarschijnlijk allemaal een kast vol van. Zomerkleding, winterkleding, jassen, ondergoed en nog veel meer. Kleding is voor veel mensen veel meer dan alleen iets om aan te trekken. Het is een uiting van creativiteit of zelfs een identiteit.

Koopgedrag wordt bewuster

Kleding zegt vaak iets over de persoonlijkheid van een persoon, en we geven op deze manier weer hoe we gezien willen worden. De goede accessoires, tas of schoenen maken de outfit vervolgens helemaal af. Waar we vroeger ongegeneerd kleding konden kopen bij fast fashion stores, verandert ons koopgedrag langzaam. We worden ons bewuster van ons koopgedrag en de nadelige gevolgen hiervan voor het milieu. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor een ander alternatief zoals het kopen van tweedehands kleding. Het woordje duurzaam komt steeds vaker naar voren bij het kopen van kleding. Het gaat er tegenwoordig niet meer alleen om hoe jij je kleed maar ook hoe jij verantwoord kleding koopt.

Is de kledingindustrie de meest vervuilende industrie?

Dat de kledingindustrie vervuilend is weten we allemaal wel. We willen er misschien niet te veel bij stil staan, maar we kunnen er ook niet meer omheen. Wist jij dat de kledingindustrie verantwoordelijk is voor zo’n 10% van de wereldwijde koolstofuitstoot? Dat wil zeggen dat de mode industrie na de olie industrie de meest vervuilende industrie ter wereld is. Zo wordt er bijvoorbeeld ontzettend veel water verbruikt voor de productie van kleding, en wordt de oceaan vervuild met microplastic. Zaken waar we ons best nog wat meer bewust van mogen worden wanneer we kleding kopen. Gelukkig worden we ons met z’n alle langzaam steeds bewuster van ons gedrag. Dit zie je ook in de huishoudens; plastic afval wordt steeds meer gescheiden, er wordt minder vlees gegeten en er wordt er ook steeds vaker gekozen voor tweedehands. Tweedehands meubels, maar ook tweedehands kleding. Het shoppen bij vintages boetieks wordt dan ook alsmaar populairder.

Tips om milieubewust kleding te kopen

Misschien wil je wel heel graag bewuster kleding gaan kopen, maar weet je niet zo goed hoe je dit moet doen. Wij geven je een aantal tips:

- Een inkoppertje; ga naar een tweedehands winkel en shop vintage kleding. Veel mensen vinden het ontzettend leuk om tussen deze items echte verborgen parels te vinden. Je hebt als snel een echt uniek item te pakken! Je zal niet snel iemand met dezelfde broek of jas over straat zien lopen. Een fashionstatement.

- Organiseer een kledingruil met vrienden of vriendinnen. Vaak ben je zelf op een gegeven moment wel uitgekeken op bepaalde items terwijl ze wel nog hip en van goede kwaliteit zijn. Jouw vrienden hebben dit vast ook met bepaalde items. Hoe leuk is het dan om eens te ruilen? Zo heb je voor jouw gevoel weer een hele nieuwe garderobe gescoord.

- Shop bij duurzame merken & kleding. Steeds meer bedrijven proberen op een duurzame en bewuste manier kleding te produceren. Ga op onderzoek uit en koop je kleding bij een van deze winkels. Zo draag jij ondanks de aanschaf van nieuwe kleding toch jouw steentje bij aan het milieu.

- Als laatste kun je er ook voor kiezen om kleding te lenen. Wist je dat er steeds meer initiatieven opgezet worden voor het lenen van kleding? Zo zijn er inmiddels al een heel aantal kledingbibliotheken te vinden in Nederland. Hier kun je kleding lenen. Eventueel kun je de kleding na het lenen ook kopen wanneer het item echt goed bevalt. De betaling is per bibliotheek anders, het kan zijn dat je alleen betaalt voor de kleding die je leent, of dat je een abonnement afsluit. Het lenen van kleding is een milieubewuste & duurzame optie.

Lever gebruikte kleding in

Je herkent het vast wel; die stapel kleding in je kast die eigenlijk niet meer goed past. Toch niet zo lekker zit, of waar je simpelweg op uitgekeken bent. Je kunt deze kleding natuurlijk zonder na te denken weggooien. Maar je kunt de gebruikte kleding beter inleveren. Je kunt ze doneren aan een goed doel, of je kunt de kleding bij een mode winkel inleveren. Er zijn ontzettend veel winkels die hier een systeem voor bedacht hebben. Zo krijg jij bijvoorbeeld voor elke volle zak kleding een kortingskaart van 10% voor de betreffende winkel. De ingeleverde kleding wordt vervolgens door de winkel weer gerecycled. Hoe meer kleding er gerecycled wordt, hoe beter dat natuurlijk is voor het milieu.

Hoewel de mode industrie dus nog altijd een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Is er wel degelijk een verandering gaande in het aankoopgedrag van de mensen. We worden ons bewuster van de gevolgen voor het milieu en proberen veranderingen door te voeren. Op naar een betere en gezondere wereld!