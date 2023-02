Vijf verdachten veroordeeld voor aanslagen op Poolse supermarkten in Nederland

De rechtbank Noord-Holland heeft vijf mannen veroordeeld voor de rol die zij hebben gespeeld bij aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland in Alkmaar bekendgemaakt.

Straffen tot 8 jaar cel

Dit speelde zich af in de periode van 8 december 2020 tot en met 4 januari 2021. De rechtbank heeft aan vier verdachten gevangenisstraffen opgelegd die oplopen tot acht jaar. De vijfde verdachte heeft jeugddetentie en een taakstraf gekregen. Ook moeten de vijf verdachten schadevergoedingen betalen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 166.000 euro.

De aanslagen

Er is sprake van een reeks aanslagen op Poolse supermarkten, die steeds in de nachtelijke uren werden uitgevoerd. De eerste aanslagen waren op 8 december 2020 in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. Op 9 december 2020 was er een ontploffing in Beverwijk. Bij de Poolse supermarkt in Beverwijk was op 12 december 2020 opnieuw een explosie. De laatste aanslag was op 4 januari 2021 in Tilburg.

Heel veel schade

De ontploffingen veroorzaakten bij alle supermarkten een enorme ravage. Er was heel veel schade aan de inventaris, winkelvoorraad en panden van de supermarkten, waardoor deze vrijwel volledig zijn verwoest. Bij de explosies in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther was ook sprake van levensgevaar voor de mensen die boven de supermarkten woonden.

Aanleiding onduidelijk

Wat de aanleiding is geweest voor de explosies bij de Poolse supermarkten is niet duidelijk geworden.

Oordeel rechtbank

De aanslagen getuigen volgens de rechtbank van een extreme brutaliteit. De explosies zijn uiterst bedreigend geweest voor de eigenaren van de supermarkt en hebben in de samenleving geleid tot onrust en gevoelens van onveiligheid. De verdachten hebben bijgedragen aan een zeer intimiderende vorm van grof geweld en dit actief uitgevoerd dan wel ondersteund.

Schadevergoeding

De vijf mannen moeten schadevergoedingen betalen voor de schade die is veroorzaakt door de aanslagen waarbij zij betrokken zijn geweest. Het gaat om schade van supermarkteigenaren, eigenaren van naastgelegen panden en mensen die boven de supermarkt woonden. Het totaalbedrag van de toegewezen schadevergoedingen is ruim 166.000 euro. De supermarkteigenaren krijgen ieder 2000 euro aan immateriële schade (smartengeld) en de drie bewoners van woningen boven de supermarkt in Aalsmeer ieder 3000 euro.