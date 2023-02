Verdachte (25) in Lissabon aangehouden na vondst dode man (21) in woning

Maandagmiddag 27 februari is in samenwerking met de Portugese autoriteiten en de Koninklijke Marechaussee een 25-jarige man op de luchthaven in Lissabon aangehouden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Dode in woning

'De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van een 21-jarige man die op zondagavond 26 februari in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord is aangetroffen', aldus de politie.

Getuigenoproep

Het 21-jarige slachtoffer is één van de bewoners en de woning betreft zijn ouderlijk huis. Volgens getuigen zou er eerder in de avond een ruzie zijn geweest in de woning. De recherche komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben over de toedracht van dit ernstige geweldsdelict dat het leven heeft gekost van deze 21-jarige man. De recherche heeft verschillende getuigen gesproken maar doet nog steeds onderzoek in de zaak. Heeft u meer informatie over deze zaak dan spreekt het onderzoeksteam van de politie u graag.