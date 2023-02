Krimpflatie grote ergernis onder consumenten

Consumenten ergeren zich enorm aan stiekeme prijsstijgingen. Dat blijkt uit de meldingen die de Consumentenbond ontving op zijn meldpunt Eerlijk. Van de ruim 1500 meldingen gingen er 900 over krimpflatie. Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee. De Consumentenbond roept fabrikanten en supermarkten op transparant te zijn over deze verkapte prijsverhogingen.

Karvan Cévitam werd op het meldpunt het vaakst genoemd, bijna 400 keer. De inhoud van de flessen siroop ging van 750 ml naar 600 ml, terwijl de prijs maar met €0,10 daalde. Daardoor betalen consumenten per 100 ml 22% meer. In een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond zit nog maar 500 gram in plaats van 600 gram. Maar de prijs steeg van €1,85 naar €2,49, een prijsverhoging van 62% per 100 gram. En in een zak Hema Koffiepads zitten nog maar 40 pads in plaats van 46. Terwijl de prijs omhoog ging van €3,00 naar €3,50, een stijging van 34% per koffiepad.

Bij andere producten bleef de prijs hetzelfde, terwijl de inhoud daalde. Zo ging een zak Lay’s Chips van 225 gram naar 200 gram, Verkade Nobo Sprits van 200 gram naar 150 gram en Swiffer Vloerdoekjes van 40 naar 34 doekjes in een doosje. Krimpflatie komt overigens niet alleen voor bij A-merken. De Consumentenbond kreeg ook meldingen over huismerkproducten zoals de borrelhapjes en tapas van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Plus.

Oneerlijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De honderden meldingen laten zien dat consumenten de heimelijke prijsverhogingen oneerlijk vinden. Daarom vragen wij aan de Autoriteit Consumenten & Markt om de werkwijze van producenten en supermarkten te toetsen aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Als er extra inhoud in een verpakking zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking. Dus ook bij een verminderde inhoud zouden fabrikanten iets op de verpakking moeten zetten. Dan zijn consumenten in ieder geval gewaarschuwd.’

Reacties fabrikanten

Op de vraag waarom de verpakkingen krimpen, antwoorden fabrikanten dat ze te maken hebben met stijgende energie-, transport- en grondstofkosten. Om de producten niet te veel in prijs te laten stijgen, stoppen ze minder inhoud in de verpakking. Ook een vernieuwde receptuur en het tegengaan van verspilling worden door fabrikanten als redenen aangehaald voor een kleinere inhoud. Voor vragen over de prijs hullen fabrikanten zich in stilzwijgen en verwijzen ze naar de supermarkten.