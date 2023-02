FNV: Taxichauffeurs voeren opnieuw actie bij Amsterdams hoofdkantoor Uber

Woensdag 1 maart brengen chauffeurs die rijden voor Uber voor de vierde keer in vier weken een bezoek aan het hoofdkantoor van het taxibedrijf in Amsterdam. 'Zij presenteren woensdag aan de Uber-top wat zij echt binnenkrijgen aan inkomen', zo meldt FNV dinsdag.

'Willen gewoon een fatsoenlijk inkomen'

Cihan Ugural, campagneleider bij de FNV: ‘En dus niet wat Uber zegt dat zij verdienen. Uber moet naar de chauffeurs luisteren en ervoor zorgen dat zij een fatsoenlijk inkomen hebben. Wij gaan door met onze acties totdat dit het geval is.’

Onderzoek Universiteit van Maastricht

De chauffeurs houden hun actie een dag voordat Uber een onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar buiten brengt. Daarmee wil het platformbedrijf aantonen dat het allemaal wel meevalt met de lage lonen van de chauffeurs.

Uber heeft cijfers zelf aangeleverd

Ugural: ‘Dit zogenaamde onafhankelijk onderzoek is, net als een onderzoek van 2,5 jaar geleden, louter gebaseerd op data die Uber zelf heeft aangeleverd. Die data is niet controleerbaar. Bovendien houden die cijfers van Uber totaal geen rekening met de kosten die de chauffeurs zelf dragen.'

Soms zelfs beneden minimumloon

De FNV heeft eerder berekend dat taxichauffeurs bij Uber over het algemeen niet eens het loon uit de Taxi-cao halen. Soms zitten zij zelfs beneden het minimumloon. Ook zijn ze niet verzekerd voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Chauffeurs geven kijkje in portemonnee

De chauffeurs willen de directie en belangstellenden woensdag een kijkje geven in hun portemonnee. Zij hebben aan de hand van hun eigen verdiensten en de gemiddelde autokosten volgens de ANWB - die nog bescheiden zijn - uitgerekend wat hun echte inkomen is.

Over tot hardere acties

Ugural: ‘Uber komt al een aantal weken met cijfers waar de chauffeurs zich helemaal niet in herkennen. Ook zet het bedrijf hun reacties hierop weg als ‘niet concreet’. Daarom zijn ze op basis van vertrouwde bronnen zelf gaan rekenen. Zij hopen dat de top dit keer wel een echte dialoog wil aangaan en naar buiten komt om met de chauffeurs te praten. Zo niet, dan gaan we over tot hardere acties.’