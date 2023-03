Man (62) aangehouden na overlijden 89-jarige man in Slootdorp

De politie kreeg zaterdagavond rond 21.45 uur een melding van een overleden persoon in een woning aan de Molenweg in Slootdorp. 'We gaan uit van een misdrijf en doen onderzoek naar het overlijden van deze 89-jarige man uit Slootdorp', zo meldt de politie zondag.

Aanhouding 62-jarige man

In de woning is een 62-jarige man uit Schagen aangehouden. 'Deze verdachte is naar het politiebureau gebracht zit vast en zal verhoord worden over zijn rol bij het overlijden. Het onderzoek is in volle gang, al wijzen de eerste bevindingen erop dat het incident vermoedelijk in de relationele sfeer ligt', aldus de politie.

Getuigenoproep

Heeft u op zaterdagavond iets gezien of gehoord aan de Molenweg in Slootdorp, of heeft u andere informatie die mogelijk kan helpen bij het politieonderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.