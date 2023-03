Eerste Feminist March vanaf de Dam in Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam vond zondagmiddag om 13.00 uur voor het eerst de Feminist March plaats. De opvolger van de Women's March die sinds 2017 werd gehouden is een protest tegen wat de organisatie het patriarchaat noemt.

Podiumprogramma

De bijeenkomst begon om 13.00 uur eerst met een podiumprogramma. Na een uur liepen de demonstranten via het Rokin en de Vijzelgracht naar het Museumplein.

'Feminisme is niet alleen voor vrouwen'

Door verder te gaan als Feminist March hopen we een duidelijke boodschap af te geven: feminisme is niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die onderdeel uitmaakt van een gemarginaliseerde groep of zich onderdeel voelt van ons collectief.

Intersectionele organisatie

Feminist March is een intersectionele organisatie. Dat wil zeggen dat wij opkomen voor de rechten van alle vrouwen en non-binaire mensen. Er is geen ruimte voor haat of buitensluiting.