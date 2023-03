Fiets naar het werk steeds populairder

Nederland is in 2022 flink meer in beweging gekomen. Het aantal ritten in het woon-werkverkeer met de auto, fiets en OV is ten opzichte van 2021 met ruim 7,5 miljoen per week gestegen. Maar ook het thuiswerken blijft populair. Dat blijkt uit het Landelijk Reizigersonderzoek, dat het ministerie van infrastructuur en Waterstaat vandaag publiceert. Opvallende bevindingen uit dit onderzoek zijn tevens dat de filedruk op de snelwegen nog flink lager is dan voor corona. Daarnaast is de fiets naar het werk steeds populairder, het gebruik ervan is sterker gestegen dan het gebruik van de auto.

Gemiddeld werden in 2022 wekelijks ruim 7,5 miljoen meer ritten per week gemaakt dan in 2021, een jaar dat deels getekend werd door corona. Relatief steeg het gebruik van het de fiets (stijging van ruim 17%) meer dan autogebruik (stijging van ruim 14%). Bij het OV zie je het effect van het opheffen van de coronamaatregelen terug, het gebruik daarvan steeg met bijna 30%. Thuiswerken blijkt vast onderdeel te zijn gebleven van de werkweek. Gemiddeld werkten mensen in 2022 1,1 dag per week thuis. Dat is lager dan in 2021, maar nog altijd meer dan voor corona.

Fiets flink in de lift

Het aantal fietsritten naar het werk is in 2022 met ruim 2 miljoen per werkweek gestegen. Uit onderzoek blijkt dat mensen kiezen voor de fiets vanwege het gemak en het effect op de gezondheid. Voor korte ritten kiezen mensen steeds vaker de fiets. Vier op de tien ritten tot 7,5 kilometer wordt inmiddels met de fiets afgelegd, en dat is meer dan in vorige jaren. Werkgevers spelen een belangrijke rol. Liefst één op de drie fietsers naar het werk geeft aan dat een goede fietsenstalling op het werk en een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer voor hen belangrijk zijn bij de keuze de fiets te pakken naar het werk.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “De fiets zit in de lift, steeds meer mensen pakken de fiets naar het werk. Dat is goed nieuws, zowel voor onze gezondheid als de drukte op de weg. Eens te meer blijkt dat werkgevers de sleutel in handen hebben om fietsen aantrekkelijk te maken. Veilige stallingen, opfrismogelijkheden op het werk en een goede kilometervergoeding voor de fiets. Die maatregelen werken en betalen zich dubbel en dwars terug. Zowel voor de werkgever, de werknemer, als voor ons als maatschappij”.

Auto onmisbaar

In 2022 is het aantal autoritten van en naar het werk met zo’n vier miljoen per week gestegen. Als gevolg daarvan lag de verkeersdrukte op de snelweg daarmee nog maar met 1% onder die van voor corona. Opvallend is dat de filedruk wel fors lager is dan voor corona, er stond vorig jaar 20% minder file dan in 2019. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de auto voor veel mensen simpelweg favoriet is. Een belangrijke reden die mensen daarvoor opvoeren is dat ze geen gebruik willen of kunnen maken van alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “De auto is voor veel mensen een trouwe vriend, die altijd voor ze klaarstaat. Met de auto neem je het hele gezin mee, je zware boodschappen en kom je makkelijk op je werkplek of bij je familie buiten de stad. Veel mensen kunnen niet zonder een auto. Dat zie je terug in de populariteitscijfers. Het is mooi om te zien dat veel mensen zijn blijven thuiswerken of op momenten buiten de spits de weg op gaan. Dat is iets om vast te houden, want buiten de spits is het heerlijk doorrijden. En elke auto buiten de spits scheelt files in de spits.“