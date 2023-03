Grootste stijging van woningbrand in Friesland

Een vlam in de pan, een omgevallen kaars of kortsluiting: in 2022 waren er 7.700 woningbranden in ons land. Vooral in Friesland was de stijging met één derde fors te noemen. Maar ook in Zeeland en Flevoland moest de brandweer vorig jaar veel vaker uitrukken. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer. Landelijk was er een stijging van zo'n 10% ten opzichte van een jaar eerder.

Grootste stijging in Friesland

Nergens in Nederland steeg het aantal woningbranden zo hard als in Friesland. Het aantal branden nam hier vorig jaar met één derde (33,2%) toe ten opzichte van 2021. Ook in Zeeland (+29,3%) en Flevoland (+26%) had de brandweer het veel drukker in 2022.

In Overijssel was er overigens beter nieuws: het is de enige provincie in Nederland waar het aantal woningbranden vorig jaar juist daalde (-3,7%). “Dat betekent overigens niet dat we verwachten dat daar nu ook meteen de premie voor de inboedel en opstalverzekering zullen dalen. Natuurlijk is de kans op brand wel een factor die mede de premie bepaalt. Maar de kosten van herstel en andere kansen op schade, dan kun je denken aan bijvoorbeeld waterschade, spelen ook een rol. Het is een combinatie van meerdere factoren”, legt Michel Ypma uit, expert woonverzekeringen bij Independer.

Meeste branden in koudste maanden van het jaar

Januari, februari, maart, april, november en december waren in 2022 de koudste maanden van het jaar. Dit zijn ook de maanden waar de meeste woningbranden werden gemeld: 4.525. Dit zijn ruim 40% meer branden dan tijdens de warmere maanden mei tot en met oktober. “Het zou kunnen zijn dat mensen meer zijn gaan bijstoken met houtkachels, vanwege de gestegen energiekosten. Maar dan moet de schoorsteen wel goed in orde zijn. Verzekeraars kunnen anders moeilijk gaan doen met het vergoeden van de schade bij een schoorsteenbrand”, aldus Ypma.