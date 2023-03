Oever te slap voor tijdelijke hellingbaan Gerrit Krolbrug

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat een van de oevers voor het plaatsen van een tijdelijke hellingbaan voor fietsers op de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen te slap is.

In mei 2021 werd de Gerrit Krolbrug aangevaren en tot dat de brug gerepareerd is zou er een tijdelijke verbinding voor voetgangers en fietsers komen. Rijkswaterstaat wist dat de oever aan de Korrewegwijk zwak was, maar dacht hier een oplossing voor de te hebben. Deze blijkt in de praktijk niet te werken.

De constructie moet opnieuw terug naar de tekentafel en ook zal er naar de verleende vergunningen moeten worden gekeken.