Eerste kievitsei gevonden in Hasselt

Op 11 maart is in Hasselt in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Deze vondst is om 10.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij vrijwilligersgroep Staphorsterveld. Het ei is gevonden op een graslandperceel.