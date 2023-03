BBB gaat verantwoordelijkheid nemen, wij zijn er klaar voor

De BurgerBoerenBeweging (BBB) stormt in alle provincies de Staten in! In ALLE provincies is BBB de grootste partij geworden. 'BBB is bereid haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en voert al vanaf gisteren gesprekken over het vormen van coalities. Daarbij sluiten we geen enkele partij uit die met gezond verstand samen met ons wil besturen', zo laat de BBB vrijdagavond weten.

Voorstellen ingebracht

'Onze lijsttrekkers in de provincies brengen nu voorstellen in voor het aanstellen van een verkenner en de opdracht voor deze persoon', aldus de BBB.

Gevoelige thema's

In de verkenningsopdrachten wil de BBB opnemen dat helder moet worden welke thema’s volgens de partijen in Provinciale Staten gevoelig liggen. Verder hoopt de BBB snel op tafel te krijgen of andere partijen ook bereid zijn in een coalitieakkoord op te nemen dat dit akkoord over 2 jaar tussentijds geëvalueerd gaat worden. De afgelopen jaren hebben namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn.

Grootste fractie in Eerste Kamer

Op basis van de uitslagen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten zal BBB op 30 mei ook de Eerste Kamer in stormen, en ook nog eens meteen als grootste fractie!

'Wetten met gezond verstand beoordelen'

Net als in de provincies zullen we ook in de Eerste Kamer onze verantwoordelijkheid nemen. We gaan op basis van gezond verstand wetten beoordelen. BBB geeft daarbij de voorkeur aan een pragmatische aanpak van de belangrijke opgaven waar ons land voor staat, zoals voedselzekerheid, klimaatdoelstellingen, herstel van de natuur en de asielproblematiek. Wetten moeten rechtvaardig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

'Iedere dag BBBeter'

'Alle kiezers bedankt! Bedankt dat je bent gaan stemmen. Wie op ons gestemd heeft: bedankt voor je vertrouwen in ons. Wij zijn zo ontzettend trots op de inzet van onze leden en de vele vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat BBB een prachtig resultaat heeft neergezet. Samen gaan we ervoor strijden dat het in heel Nederland iedere dag BBBeter wordt!', aldus Caroline van der Plas.

'Wij zijn er klaar voor!'

Al sinds 2021 hebben we toegewerkt naar dit moment. Wij zijn er klaar voor! De afgelopen 15 maanden heeft de BBB honderden kandidaten getraind. Als klap op de vuurpijl werd voor de onderhandelteams van alle 12 provincies en 21 waterschappen een workshop coalitievorming gegeven en is een ondersteuningsteam met ervaren formateurs gevormd.