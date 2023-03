Auto klem onder trailer van vrachtwagen

Een automobilist is woensdagmiddag in Assen klem komen te zitten met een voertuig onder een trailer van een vrachtwagen.

Geen gewonden

Het ongeval gebeurde op de A. G. Fokkerstraat. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De straat werd in beide richtingen afgesloten. De beschadigde personenauto is door een bergingsbedrijf opgehaald.