Politie neemt dure horloges van 140.000 euro in beslag vanwege witwassen

'Bij een doorzoeking van de woning van de man op 24 januari 2023 waren twee kostbare horloges in beslag genomen met een gezamenlijke waarde van ongeveer 140.000 euro. Deze aan hem geschonken sieraden zouden zijn gekocht met crimineel geld', aldus het OM.

Vervolgd

De verdachte is na zijn aanhouding door de politie verhoord over de verdenking tegen hem. Hij is woensdag in vrijheid gesteld met de mededeling dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd voor witwassen.