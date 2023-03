Vijf verdachten aangehouden voor illegaal vangen en verhandelen tapijtschelpen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de nacht van zondag 19 op maandag 20 maart 5 inwoners van de provincie Zeeland aangehouden. Zij worden verdacht van het op grote schaal illegaal vangen en verhandelen van tapijtschelpen. Rechercheurs en inspecteurs van de NVWA hebben de woningen en 3 bedrijfspanden van de verdachten doorzocht. Daarbij zijn o.a. tapijtschelpen, machines voor de verwerking daarvan en een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, woningen en voertuigen van de verdachten.

De NVWA startte een strafrechtelijk onderzoek na verschillende anonieme meldingen over mogelijk grootschalige stroperij van tapijtschelpen op het Veerse Meer. De meldingen kwamen onder meer binnen bij het Team Criminele Inlichtingen van de NVWA-IOD. De concrete informatie die het onderzoek opleverde was aanleiding om in de nacht van 19 op 20 maart in te grijpen. Bij het onderzoek is de NVWA ondersteund door de politie en de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Tijdens de actie werd gezien dat een aantal mannen op het Veerse Meer een grote hoeveelheid tapijtschelpen opviste. De vangst werd daarna in een auto geladen, waarmee één van de mannen naar een bedrijfspand reed. De stropers en een handelaar zijn daarop aangehouden.