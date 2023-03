Open dag openbaar vervoer museum

De Open dag van het Nationaal openbaar vervoer museum aan de Jetze Veldstra weg trok zaterdag publieke belangstelling. De bezoekers konden gratis een kijkje nemen in het museum. Het museum laat de geschiedenis zien van het openbaar vervoer in Nederland.

In de werkplaats van het museum worden nog steeds oude vervoersmiddelen opgeknapt, zoals bussen. De mogelijkheid voor een bezichtiging binnen in de bussen en de tram was mogelijk. Onder het genot van een bakje koffie of thee konden de bezoekers luisteren naar muziek. Ook een frite en snackwagen was op het terrein aanwezig. De open dag was georganiseerd naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van het museum.