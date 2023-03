Diverse auto’s vernield na evenement op TT-circuit Assen

Tijdens een auto-evenement op het TT-circuit in Assen afgelopen zondag werden verschillende bezoekers onaangenaam verrast toen zij na afloop in hun auto wilden stappen. 'Hun auto's bleken op diverse manieren beschadigd', zo meldt de politie maandag.

Verschillende aangiften binnen

De beschadigde auto’s stonden geparkeerd op het binnenterrein van het circuit. De politie heeft tot nu toe tientallen aangiften binnengekregen van vernielingen. 'De meeste aangiften gaan over krassen in de lak en op de ruiten. Een van de aangiften maakt ook melding van het losdraaien van wielbouten. De verwachting is dat het aantal aangiften verder zal oplopen', aldus de politie.

Nog geen aanhoudingen

Er is nog geen verdachte aangehouden. de politie is op zoek naar getuigen en beelden van dashcams die kunnen helpen in het onderzoek om de mogelijke dader of daders en het motief te achterhalen.