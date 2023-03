Grote actie zet 12 vermoedelijke straatdealers buitenspel In Utrecht

Deze week zijn tijdens een grote actie in Utrecht 12 mannen aangehouden die worden verdacht van het dealen in drugs. Bij de actie zijn verdovende middelen, telefoons, dealerbenodigdheden en auto’s in beslag genomen. Naast de aanhouding van deze verdachten wordt ingezet op hulpverlening om te stoppen met drugsgebruik of dealen. Wijkagenten en gemeentemedewerkers gaan het gesprek aan met wijkbewoners over de signalen en het gevaar van drugscriminaliteit.

De verdachten, in de leeftijden van 17 t/m 48 jaar en afkomstig uit Utrecht en Nieuwegein zijn op dinsdag 28 en woensdag 29 maart gearresteerd. Meerdere van de verdachten zijn door agenten op heterdaad betrapt tijdens het dealen. Na de aanhoudingen zijn vervolgens direct zoekingen gedaan bij in totaal zes woningen/panden. Bij de actie zijn er verschillende verdovende middelen zoals cocaïne, heroïne en hasjblokken in beslag genomen. Daarnaast zijn meerdere telefoons, andere dealerbenodigdheden en voor ongeveer 15.000 euro aan contanten in beslag genomen. Ook moesten de verdachten in totaal acht auto`s afstaan die bij de deals werden gebruikt. Naast de aanhouding van de twaalf vermoedelijke dealers zijn ook enkele afnemers aangehouden. Zij zijn na verhoor heengezonden. Er wordt later over afdoening besloten.