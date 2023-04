Bijrijder ambulance ernstig gewond na botsing tegen auto

Bij een verkeersongeval op de A73 bij Venlo tussen een ambulance en een personenauto is de bijrijder van de ambulance ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie.

Bestuurster personenauto aangehouden

De ambulancemedewerker is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto raakte niet gewond en is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Optische en geluidssignalen

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 15.50 uur toen de personenauto ruimte wilde maken voor de ambulance die reed met optische en geluidssignalen. De ambulance reed achter op de auto waardoor de bijrijder van de ambulance ernstig gewond raakte.

Twee agenten onderzocht

De chauffeur van de ambulance en de patiënt achter in de wagen raakten bij het ongeval niet gewond. Twee agenten die eveneens achter in de ziekenauto zaten, zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Een van de agenten is daarop uit ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. TTOV heeft onderzoek verricht naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg werd tijdens de afhandeling van het incident volledig afgezet.