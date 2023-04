Explosie bij woning in Vlaardingen

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een explosie in een woning aan de Hoflaan in Vlaardingen. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond.

In de nacht van vrijdag 31 maart op zaterdag 1 april omstreeks vier uur in de nacht kreeg de politie een melding binnen van een explosie bij een woning. Het was duidelijk te zien dat de woning schade had opgelopen aan de voordeur en kozijnen. De bewoner van de woning is gelukkig niet gewond geraakt maar wel enorm geschrokken.