Dominee verdacht van kindermishandeling geschorst door kerkbestuur

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een dominee uit Ouddorp per direct geschorst.

De dominee wordt door het kerkbestuur verdacht van de mishandeling van zes van zijn kinderen. De man uit Ouddorp is voorganger bij de Hersteld Hervormde Kerk. De schorsing is bepaald door het landelijk kerkbestuur, zo meldt RTV Rijnmond.

De man wordt er samen met zijn vrouw van verdacht hun kinderen jarenlang te hebben mishandeld. Zes van de acht kinderen uit het gezin hebben aangifte gedaan tegen hun ouders. Vanaf 1992 zouden de mishandelingen hebben plaatsgevonden. Alle kinderen zijn gezamelijk naar de politie gestapt om tegen hun vader en moeder aangifte te doen. Het echtpaar woont nu in Ouddorp, maar het gezin is meerdere keren verhuisd, gevolg van de functie van vader Hendrik J.(60) die predikant is bij de Hersteld Hervormde Kerk.

De zwaarste verdenking is volgens het kerkbestuur tegenover de nieuwszender Rijnmond het langdurig onder water houden van het hoofd van een van de kinderen.