Uitslaande brand in Beilen

Aan de Lieving in Beilen brak zondagmorgen brand uit in een schuur. De brand was al snel uitslaand. Brandweerkorpsen uit Beilen, Westerbork en Dwingelo kwamen ter plaatse voor de bluswerkzaamheden.

Geen gewonden

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe staat er in de schuur onder meer een trekker. Er zijn geen mensen of dieren in het gebouw aanwezig. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.