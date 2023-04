Dode en negentien gewonden bij treinongeval Voorschoten

Hierbij is een persoon om het leven gekomen. In de trein van NS zaten ongeveer 50 reizigers van wie er 30 gewond zijn geraakt. Ook de machinist van de NS-trein heeft letsel opgelopen. Inmiddels zijn alle betrokkenen opgevangen en waar nodig naar een ziekenhuis gebracht.

Reactie Koolmees

Wouter Koolmees, president-directeur van NS: “Ik ben geschokt. Afschuwelijk wat er vannacht gebeurd is. Een ongeval als deze hoop je nooit mee te maken. Zoals iedereen zit ik vol vragen en willen we precies weten wat er gebeurd is. Daar zal degelijk onderzoek naar gedaan moeten worden. Op dit moment geldt dat alle aandacht uitgaat naar het welzijn van onze reizigers en collega’s.”

Treinverkeer

Vanwege onderzoek naar de toedracht van het ongeval en de schade aan het spoor is er geen treinverkeer mogelijk rondom Voorschoten. Het wordt reizigers afgeraden om naar station Leiden te gaan omdat het daar te druk werd. Leiden Lammenschans is wel bereikbaar. We adviseren reizigers om de reisplanner in de gaten te houden.

Update | 16.52 uur

Op dit moment zijn politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Openbaar Ministerie bezig met onderzoek naar de toedracht van het treinongeval bij Voorschoten. ProRail werkt nauw samen met deze partijen en zal dat de komende tijd ook blijven doen. Tegelijkertijd is ProRail bezig met voorbereidend werk om de beschadigde sporen en perrons te kunnen herstellen.