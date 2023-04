Onderzoek gestart naar inbrekers Stiens

Wanneer een 39-jarige man uit Stiens zijn buurvrouw hoort gillen en twee inbrekers uit haar tuin ziet rennen, zet hij de achtervolging in. Als hij één van de twee verdachten weet in te halen, wordt hij mishandeld. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Vrouw ontdekt inbrekers

Een 53-jarige vrouw krijgt de schrik van haar leven als ze dinsdagavond 4 april omstreeks 21:45 uur thuiskomt in haar woning aan de Ljipstrjitte in Stiens. Ze heeft gelijk het gevoel dat er iets niet in de haak is en ziet een persoon in haar huis. Ze roept direct om hulp.

Een buurman die op dat moment net zijn hond uitlaat, hoort het hulpgeroep en ziet twee mannen uit de tuin van de vrouw lopen. Hij zet de achtervolging in en weet één van de twee inbrekers in de kraag te vatten. De verdachte mishandelt het slachtoffer en weet te ontkomen.