Politie treft niet-actief drugslab aan in Nieuwlande

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een pand aan de Brugstraat in Nieuwlande. Dit naar aanleiding van een lopend onderzoek. Na de inval werd een drugslab aangetroffen wat op dat moment niet meer in werking was. Er werden in het pand diverse vaten aangetroffen met daarin mogelijk grondstoffen en drugsafval. Ook trof de politie middelen aan die worden gebruikt bij het produceren van drugs. Uit een eerste onderzoek lijkt het te gaan om een drugslab waar tot voor kort amfetamine werd geproduceerd. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of het inderdaad om amfetamine gaat. Het Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft gisteren het drugslab ontmanteld. Ook zijn de aangetroffen goederen in beslag genomen.